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Индикаторы

ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

В качестве линии разделения цвета представлен сама скользящая средняя.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid

ColorX2MA_Cloud_Digit ColorX2MA_Cloud_Digit

Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

ColorX2MA_Digit ColorX2MA_Digit

Универсальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

ColorX2MA_Digit_HTF ColorX2MA_Digit_HTF

Индикатор ColorX2MA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

iRSISign iRSISign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора RSI.