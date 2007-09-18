Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WeeklyPivot - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5963
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Индикатор точек разворота.
Индикатор точек разворота.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7396
Weighted WCCI
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.Correlation by njel
Доработка индикатора корреляции пар, для различных таймфреймов. Зелёный - позитивная корреляция. Красным - негативня.
VoltyChannel_Stop_v1
Индикатор помогающий следить за трендом рынка.Volatility Pivot
Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Может использоваться в качестве указателя тренда.