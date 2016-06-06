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Индикаторы

ExMassV2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1543
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ExMassV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ExMassV2.mq5.

Рис.1. Индикатор ExMassV2_HTF

Рис.1. Индикатор ExMassV2_HTF

ExVolV2_HTF ExVolV2_HTF

Индикатор ExVolV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

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Модификация индикатора, известного нам как ADX.

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Советник включает и выключает кнопку "Авто-торговля" в определенное время и закрывает все открытые позиции на счете по истечении указанного промежутка времени.

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