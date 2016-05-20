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CCI_Woodies_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CCI_Woodies.mq5.
Рис.1. Индикатор CCI_Woodies_HTF
Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.AsymmetricStochNR_Cloud
Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.
Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies.AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.