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Индикаторы

CCI_Woodies_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1993
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CCI_Woodies.mq5.

Рис.1. Индикатор CCI_Woodies_HTF

Рис.1. Индикатор CCI_Woodies_HTF

RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

AsymmetricStochNR_Cloud AsymmetricStochNR_Cloud

Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies.

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.