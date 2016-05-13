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Exp_trend_arrows - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора trend_arrows. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной точки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора trend_arrows.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор trend_arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VWAP_Close_HTF
Индикатор VWAP_Close с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора trend_arrows.trend_arrows_HTF_Signal
Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.