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Exp_AroonHornSign - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2057
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_AroonHornSign.mq5 (7.31 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
AroonHornSign.mq5 (7.38 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonHornSign. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AroonHornSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:


Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

AroonHorn_HTF_Signal AroonHorn_HTF_Signal

Индикатор AroonHorn_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора AroonHorn_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок

Multicurrency trading panel or a game system Multicurrency trading panel or a game system

Пример применения библиотеки MasterWindows для создания мультивалютной игровой торговой панели.

XDPO_HTF_Signal XDPO_HTF_Signal

Индикатор XDPO_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XDPO_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Elliott_Wave_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок