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Exp_NRTR_extr - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной точки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_extr.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор NRTR_extr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчётом по CLOSE.
Индикатор NRTR_extr_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_extr_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Индикатор Elliott_Wave_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.