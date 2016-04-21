Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NRTR_extr_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2076
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор NRTR_extr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRTR_extr.mq5.
Рис.1. Индикатор NRTR_extr_HTF
NRTR_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчётом по CLOSE.Exp_NRTR
Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR.
Exp_NRTR_extr
Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr.NRTR_extr_HTF_Signal
Индикатор NRTR_extr_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_extr_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.