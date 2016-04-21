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Индикаторы

NRTR_extr_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2076
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор NRTR_extr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRTR_extr.mq5.

Рис.1. Индикатор NRTR_extr_HTF

Рис.1. Индикатор NRTR_extr_HTF

NRTR_Sign NRTR_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчётом по CLOSE.

Exp_NRTR Exp_NRTR

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR.

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_extr.

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

Индикатор NRTR_extr_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_extr_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.