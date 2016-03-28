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FineTuningMA_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FineTuningMA_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор FineTuningMA_StDev_HTF
Индикатор Gaus_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JMA_StDev_HTF
Индикатор JMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".AdaptiveRVI
AdaptiveRVI - это осциллятор Relative Vigor Index, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.