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Индикаторы

FineTuningMA_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1772
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FineTuningMA_StDev.mq5.

Рис.1. Индикатор FineTuningMA_StDev_HTF

Рис.1. Индикатор FineTuningMA_StDev_HTF

Gaus_MA_StDev_HTF Gaus_MA_StDev_HTF

Индикатор Gaus_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

JMA_StDev_HTF JMA_StDev_HTF

Индикатор JMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RVI RVI

Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI - это осциллятор Relative Vigor Index, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.