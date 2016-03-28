Индикатор ColorZerolagX10MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор JMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".