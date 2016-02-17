Ставь лайки и следи за новостями
XMA_BBx7_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- 1712
-
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud
