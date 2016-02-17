CodeBaseРазделы
XMA_BBx7_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud

ForexLineSign ForexLineSign

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы к совершению сделок в зависимости от изменения направления тренда.

ForexLine ForexLine

Трендовый индикатор, выполненный в виде скользящей средней, меняющей окраску в зависимости от направления тренда.

XMA_BBx7_Cloud_HTF XMA_BBx7_Cloud_HTF

Индикатор XMA_BBx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ForexLine_HTF ForexLine_HTF

Индикатор ForexLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.