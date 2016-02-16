Индикатор XMA_BBx3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор XMA_BBx5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Трендовый индикатор, выполненный в виде скользящей средней, меняющей окраску в зависимости от направления тренда.

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы к совершению сделок в зависимости от изменения направления тренда.