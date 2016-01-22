Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.

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