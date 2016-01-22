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Stream - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.
Описание настроек индикатора:
- Bars_Size — минимальный размер бара в пунктах.
Stochastic Only
Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.Fonts lib
Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.
ChannelsFIBO_MTF
Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO.FloatingSpread
Индикатор для плавающего спреда. Отображает изменение спреда нескольких валютных пар.