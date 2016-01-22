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Индикаторы

Stream - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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Просмотров:
5408
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.

Описание настроек индикатора:

  • Bars_Size — минимальный размер бара в пунктах.

размер бара

Stochastic Only Stochastic Only

Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.

Fonts lib Fonts lib

Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.

ChannelsFIBO_MTF ChannelsFIBO_MTF

Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO.

FloatingSpread FloatingSpread

Индикатор для плавающего спреда. Отображает изменение спреда нескольких валютных пар.