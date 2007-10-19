CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADX_Cross_Hull_Style - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5495
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Индикатор ADX Cross Hull Style.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7506

ASCTrendExpert ASCTrendExpert

ASCTrend - программа, которая определяет наиболее вероятное рыночное направление вместе с оптимальными стопами. Первичная цель ASCTREND состоит в том, чтобы определить тенденцию объективно.

Barishpolets Channels Barishpolets Channels

Индикатор показывает каналы Баришполеца.

#MTF Candles. #MTF Candles.

Индикатор Eli Hayun.

4_Trendlines_v3 4_Trendlines_v3

Индикатор 4 Trendlines v3.