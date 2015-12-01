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PA_Oscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PA_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PA_Oscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор PA_Oscillator_HTF
PA_Oscillator
Простейший осциллятор, показывающий скорость изменения индикатора MACD, выполненный в виде двухцветной гистограммы.fractal_dimension_HTF
Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
LinearMomentum_HTF
Индикатор LinearMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_PA_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PA_Oscillator.