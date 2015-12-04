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LeManTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend.mq5.
Рис.1. Индикатор LeManTrend_HTF
Exp_i-GAP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-GAP.Close All Windows
Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов.
Exp_LeManTrend
Эксперт Exp_LeManTrend построен на основе сигналов осциллятора LeManTrend.MACDCandle
Индикатор MACD в свечном виде.