Советник из 10 строк "Неваляшка" - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13745
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Несмотря на размер, вполне рабочий советник, после минимальной
оптимизации даже можно зарабатывать.
А если добавить функции
Мартингейла..... В общем, есть о чем подумать.
//-------------------------------------------------------------------- extern int stoploss = 50, takeprofit = 50; double Lot=1; int tip; //-------------------------------------------------------------------- int init() { OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits), NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue); } //-------------------------------------------------------------------- int start() { for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++){ if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){ if (OrderSymbol()==Symbol()){ tip = OrderType(); Lot = OrderLots();return;}}} if (Lot==0) return; if (tip==0) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits), NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue); if (tip==1) OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,Lot,Ask,3,NormalizeDouble(Bid - stoploss*Point,Digits), NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue); return(0); } //-----------------------------------------------------------------
Результаты простой оптимизации
