Советники

Советник из 10 строк "Неваляшка" - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English
Просмотров:
13745
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Несмотря на размер, вполне рабочий советник, после минимальной оптимизации даже можно зарабатывать.

А если добавить функции Мартингейла..... В общем, есть о чем подумать.

//--------------------------------------------------------------------
extern int  stoploss    = 50,
            takeprofit  = 50;
double      Lot=1;
int         tip;
//--------------------------------------------------------------------
int init()
{
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits),
                        NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
}
//--------------------------------------------------------------------
int start()
{
   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++){   
      if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
         if (OrderSymbol()==Symbol()){
            tip = OrderType();
            Lot = OrderLots();return;}}}
   if (Lot==0) return;
   if (tip==0) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits),
                                    NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
   if (tip==1) OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,Lot,Ask,3,NormalizeDouble(Bid - stoploss*Point,Digits),
                                    NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
   return(0);
}
//-----------------------------------------------------------------

Результаты простой оптимизации



