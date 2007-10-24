CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Renko_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5386
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: igorad

Индикатор Renko_v1.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7524

SweetSpots SweetSpots

Разбивает график горизонтальными уровнями через заданный период.

ShadeNY ShadeNY

Индикатор торговых сессий.

RD.COmbo RD.COmbo

Индикатор RD.COmbo.

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

Индикатор Prev Day And Floating Pivot.