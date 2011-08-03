CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Chande Momentum Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Tushar Chande | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5310
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Тушар Ченде

Индикатор был опубликован впервые в книге "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". Тушар Ченде разработал так называемый Моментум-осциллятор Ченде (Chande Momentum Oscillator, CMO). Диапазон значений этого индикатора от +100 до -100. Зоны +50 и -50 считаются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.

Индикатор и его применение подробно описаны в статье: "Система на основе Моментум-осциллятора Чанде". Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор Chande Momentum Oscillator (CMO)

ColorMACD ColorMACD

Цветная MACD-гистограмма с сигнальной линией, меняющей цвет в зависимости от направления тренда.

Karacatica Karacatica

Индикатор формирует сигналы входа в рынок на основании показаний индикатора ADX.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

Индикатор текущего тренда, линий поддержки и сопротивления.

FATL FATL

Быстрая адаптивная линия тренда FATL (Fast Adaptive Trend Line), основана на использовании цифрового фильтра низкой частоты.