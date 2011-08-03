Реальный автор:

Тушар Ченде

Индикатор был опубликован впервые в книге "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". Тушар Ченде разработал так называемый Моментум-осциллятор Ченде (Chande Momentum Oscillator, CMO). Диапазон значений этого индикатора от +100 до -100. Зоны +50 и -50 считаются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.



Индикатор и его применение подробно описаны в статье: "Система на основе Моментум-осциллятора Чанде". Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".