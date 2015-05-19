Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5470
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт является обновленной версией скрипта FXTFileMaker (см. Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий, где описано, что такое файл *.tks и как с ним работать).
К кардинальными новшествам относятся возможности создания:
- любых периодов времени графика, кратных одной секунде, а не только из набора стандартных таймфреймов;
- графиков равновысоких свечей (range-баров);
- эквиобъемных графиков.
Минимальный период эквиобъемного графика равен 1 тику, что позволяет создавать даже тиковый вид графика в визуализаторе тестера стратегий.
Подробнее — здесь.
Советник выставляет сети стоп-ордеров по нескольким инструментам, далее закрывает все при достижении указанной прибыли.Visual_spread
Индикатор визуально на графике отображает величину текущего спреда, рисуя две линии от текущей цены (Bid).
Индикатор указывает на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.UpDown
Индикатор отображает пары, текущая цена которых наиболее/наименее отдалилась от цены открытия.