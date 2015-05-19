Скрипт является обновленной версией скрипта FXTFileMaker (см. Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий, где описано, что такое файл *.tks и как с ним работать).

К кардинальными новшествам относятся возможности создания:

любых периодов времени графика, кратных одной секунде, а не только из набора стандартных таймфреймов;

графиков равновысоких свечей (range-баров);

эквиобъемных графиков.

Минимальный период эквиобъемного графика равен 1 тику, что позволяет создавать даже тиковый вид графика в визуализаторе тестера стратегий.

