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Laguerre_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Laguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Laguerre.mq5.
Рис.1. Индикатор Laguerre_HTF
XKRICandle
Индикатор XKRI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом XKRI соответствующих ценовых таймсерий.Exp_XKRI_Histogram
Эксперт Exp_XKRI_Histogram построен на основе изменения направления движения осциллятора XKRI_Histogram.
LaguerreFilter_HTF
Индикатор LaguerreFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.LaguerreVolume_HTF
Индикатор LaguerreVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.