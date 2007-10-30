Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceVSwma - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4098
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: perky_z
Индикатор Price VSwma.
Индикатор Price VSwma.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7552
NDuet
Индикатор содержащий ещё один сигнализатор входов.NeuroProba
Индикатор тренда на основе АМА Кауфмана.
RD-TrendTrigger
Индикатор RD-TrendTrigger.T3_iAnchMom
Индикатор T3 iAnchMom.