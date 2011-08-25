Ставь лайки и следи за новостями
ColorMomentum_AMA - индикатор для MetaTrader 5
Эта гистограмма построена на основе значений индикатора Momentum, усредненных алгоритмом Перри Кауфмана:
Индикатор[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))
В этом индикаторе основным сигналом к сделкам будет пробой нулевого уровня индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
