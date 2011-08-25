CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorMomentum_AMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3813
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Эта гистограмма построена на основе значений индикатора Momentum, усредненных алгоритмом Перри Кауфмана:

Индикатор[bar]=AMA(Momentum(Price[bar])) 

В этом индикаторе основным сигналом к сделкам будет пробой нулевого уровня индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор ColorMomentum_AMA

