ColorZerolagTriX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1390
Индикатор ColorZerolagTriX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagTriX.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriX_HTF
