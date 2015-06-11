Скрипт определяет цену в точке графика, в которую он был брошен, и в зависимости от этого строит сеть отложенных ордеров.

Если указанная цена ниже текущей цены, то скрипт ставит Sell и ниже сеть Sell Stop, если выше, то ставит Buy и выше сеть Buy Stop.