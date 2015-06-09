CodeBaseРазделы
SDX-TzPivots - индикатор для MetaTrader 4

Реальный автор:

Shimodax

Рассчитывает точки разворота и соответствующие уровни на основе часовых поясов.

Если вы хотите изменить цвета, перейдите к строке кода 200 и ниже (до комментария "Calculate Levels") и отредактируйте цвета. Чтобы получить корректные имена цветовых констант, поместите курсор на название цвета (например, слово "Orange") и нажмите F1.

Переменные часовых поясов:

  • LocalTimeZone — часовой пояс, в котором MetaTrader 4 показывает ваше местное время, например, 1 или 2 для Европы (GMT+1 или летнее время GMT+2). По умолчанию значение равно нулю. Демо-сервер MetaQuotes использует GMT+2.
  • DestTimeZone — часовой пояс торговой сессии, от которой будет осуществляться расчет уровней, например, 1 или 2 для европейской сессии (стандартное/летнее время). Поясу GMT соответствует нулевое значение.

Пример:

Если ваш сервер MetaTrader находится в поясе EST (Eastern Standard Time, GMT-5), и вы хотите рассчитать уровни для лондонской торговой сессии (GMT+1), введите значение -5 для LocalTimeZone и 1 для DestTimeZone.

Имейте в виду, что параметр LocalTimeZone определяется временем на ваших графиках MetaTrader (например, демо-сервер MetaQuotes всегда расположен в зоне CDT (+2) или CET (+1)), а не показаниями ваших часов.

Если сомневаетесь, оставьте значения параметров равными нулю.

SDX-TzPivots EURUSD,M30

Входные параметры SDX-TzPivots

Советы:

  • BarForLabels = отступ справа в барах для отображения линий и меток индикатора.
  • Комментарий в левом верхнем углу: Range, Highs, Lows, Close - Yesterday, Today.
