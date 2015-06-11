CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Длина тренда - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
10122
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает длину трендовой линии в пунктах.

Всем трендовым линиям, которые уже размещены на графике или которые будут размещаться, индикатор добавляет информацию в виде количества пунктов. Перемещая линии, можно производить замеры трендов.

Divergence Petr Divergence Petr

Индикатор дивергенций по 30 осцилляторам на выбор.

Price Alert Price Alert

Проигрывает звуковые сигналы, когда цена достигает определенных уровней, задаваемых трейдером.

Установка сети стоп-ордеров Установка сети стоп-ордеров

Скрипт определяет цену в точке графика, в которую он был брошен, и в зависимости от этого строит сеть ордеров.

TradeBreakOut TradeBreakOut

Выявляет расстояние от актуальной цены до пробоя недавно установленных уровней поддержки или сопротивления.