Индикаторы

Price Alert - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
6739
(15)
Price Alert проигрывает звуковые сигналы, когда цена достигает определенных уровней, задаваемых трейдером. Поддерживает три типа сигналов: первый используется, когда цена вырастает выше заданного уровня (отображается в виде зеленой линии на графике); второй используется, когда цена падает ниже определенного уровня (красная линия на графике); третий используется, когда цена достигает точно заданного уровня (желтая линия).

Все сигналы отключаются после срабатывания и могут быть заново включены с новыми уровнями. Если вы используете возможность отправки сигнала по электронной почте, не забудьте настроить SMTP сервер и указать адрес электронной почты в окне настроек вашей платформы MetaTrader.

Входные параметры:

  • SoundWhenPriceGoesAbove (по умолчанию = 0.0) — если цена поднимается выше этого значения, срабатывает сигнал.
  • SoundWhenPriceGoesBelow (по умолчанию = 0.0) — если цена падает ниже этого значения, срабатывает сигнал.
  • SoundWhenPriceIsExactly (по умолчанию = 0.0) — если цена достигает точно этого значения, срабатывает сигнал.
  • SendEmail (по умолчанию = false) — если true и введены корректные настройки отправки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader, то сигнал также будет отправлен и на ваш адрес электронной почты.

Советы:

  • Этот индикатор не может быть использован как прямой сигнал к действию, так как он не генерирует сигналы на продажу или покупку. Вы можете просто использовать его, когда вам нужно звуковое извещение о достижении определенных ценовых уровней. Затем вы можете использовать момент для работы с рынком. Вы можете оставить некоторые входные параметры нулевыми, чтобы отключить соответствующие сигналы.
