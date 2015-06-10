Price Alert проигрывает звуковые сигналы, когда цена достигает определенных уровней, задаваемых трейдером. Поддерживает три типа сигналов: первый используется, когда цена вырастает выше заданного уровня (отображается в виде зеленой линии на графике); второй используется, когда цена падает ниже определенного уровня (красная линия на графике); третий используется, когда цена достигает точно заданного уровня (желтая линия).

Все сигналы отключаются после срабатывания и могут быть заново включены с новыми уровнями. Если вы используете возможность отправки сигнала по электронной почте, не забудьте настроить SMTP сервер и указать адрес электронной почты в окне настроек вашей платформы MetaTrader.

Входные параметры:

SoundWhenPriceGoesAbove (по умолчанию = 0.0) — если цена поднимается выше этого значения, срабатывает сигнал.

SoundWhenPriceGoesBelow (по умолчанию = 0.0) — если цена падает ниже этого значения, срабатывает сигнал.

SoundWhenPriceIsExactly (по умолчанию = 0.0) — если цена достигает точно этого значения, срабатывает сигнал.

SendEmail (по умолчанию = false) — если true и введены корректные настройки отправки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader, то сигнал также будет отправлен и на ваш адрес электронной почты.

Советы: