CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Sadukey_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4593
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот цифровой фильтр осуществляет индикацию тренда, меняя цвет.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 9.01.2009.

Индикатор i-Sadukey_v1

Exp_TEMA Exp_TEMA

Мультивалютная экспертная система следования за трендом на основе технического индикатора Triple Exponential Moving Average.

Индикатор силы и направления тренда Индикатор силы и направления тренда

Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между явлениями.

ColorMomentum_AMA ColorMomentum_AMA

Цветная гистограмма на базе индикаторов Momentum и адаптивного усреднения Кауфмана.