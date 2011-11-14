CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trinity-Impulse - индикатор для MetaTrader 5

basisforex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5470
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

basisforex

Импульсный Индикатор показывает входы в позиции и боковой флет, когда лучше не входить. Нулевое состояния характеризует боковой флет. V-образный импульс указывает на вход в противоположном направлении. П-образный импульс - вход в том же направлении.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 11.06.2009.

Рис.1 Индикатор Trinity-Impulse

