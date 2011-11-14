Реальный автор:

basisforex

Импульсный Индикатор показывает входы в позиции и боковой флет, когда лучше не входить. Нулевое состояния характеризует боковой флет. V-образный импульс указывает на вход в противоположном направлении. П-образный импульс - вход в том же направлении.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 11.06.2009.