Описание:

Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index - NVI) связывает снижение объема с изменением цены цены ценной бумаги. Если по сравнению с предыдущим днем объем падает, то NVI определяется процентным изменением цены.

Индикатор NVI устроен таким образом, что изменение его значения возникает только в те дни, когда объем текущего дня ниже предыдущего. В связи с тем что падение цен чаще всего связано с уменьшением объемов, NVI будет обычно изменяться в направлении нисходящего тренда.

В интерпретацию NVI заложена следующая посылка. В дни оживления биржи при росте объема активизируются непрофессиональные инвесторы, следующие влиянию толпы. И наоборот, в дни когда объем снижается, на рынке спокойно работают профессионалы и делают верные деньги (smart money). Таким образом, изменения значений NVI (помните, что NVI изменяется, только когда происходит снижение объема) показывает, что на рынке зарабатываются "верные деньги".

В книге "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street" Норман Фосбак (Norman Fosback) указывает на то, что рынок в 95 случаев из 100 является бычьим, если NVI индекса "Dow Industrials" выше своей годичной МА.