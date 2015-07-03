Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorLinearRegSlope_V2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1693
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор ColorLinearRegSlope_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorLinearRegSlope_V2.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorLinearRegSlope_V2_HTF
ColorLeManTrend_HTF
Индикатор ColorLeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJVariation_HTF
Индикатор ColorJVariation с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Indicator Arrows II
Индикатор строит буферные стрелки вверх/вниз в окне графика.Класс для задания и проверки времени торговли
Класс CTimeControl предназначен для использования в советниках с целью удобного задания и проверки разрешенного времени торговли.