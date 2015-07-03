CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorLinearRegSlope_V2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1693
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorLinearRegSlope_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorLinearRegSlope_V2.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorLinearRegSlope_V2_HTF

Рис.1. Индикатор ColorLinearRegSlope_V2_HTF

ColorLeManTrend_HTF ColorLeManTrend_HTF

Индикатор ColorLeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorJVariation_HTF ColorJVariation_HTF

Индикатор ColorJVariation с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Indicator Arrows II Indicator Arrows II

Индикатор строит буферные стрелки вверх/вниз в окне графика.

Класс для задания и проверки времени торговли Класс для задания и проверки времени торговли

Класс CTimeControl предназначен для использования в советниках с целью удобного задания и проверки разрешенного времени торговли.