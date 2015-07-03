Индикатор ColorJVariation с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ColorLeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор строит буферные стрелки вверх/вниз в окне графика.

Класс CTimeControl предназначен для использования в советниках с целью удобного задания и проверки разрешенного времени торговли.