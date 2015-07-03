Ставь лайки и следи за новостями
ColorLeManTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1502
Индикатор ColorLeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorLeManTrend.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorLeManTrend_HTF
Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Имеются возможности задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.
Индикатор строит буферные стрелки вверх/вниз в окне графика.