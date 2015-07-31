Анализируется вновь образовавшаяся свеча и, как только происходит пробитие максимума или минимума прошлой свечи, выставляется ордер. При выходе ордера в плюс на величину стоп-лосса, ордер переводится в безубыток.

Количество ордеров не ограничено, т.е. возникла ситуация — ордер выставляется. На скриншоте — результат тестирования на дневном периоде с начала года. В программе также выставляется и период графика.



