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Proboy Xonax - эксперт для MetaTrader 4
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Анализируется вновь образовавшаяся свеча и, как только происходит пробитие максимума или минимума прошлой свечи, выставляется ордер. При выходе ордера в плюс на величину стоп-лосса, ордер переводится в безубыток.
Количество ордеров не ограничено, т.е. возникла ситуация — ордер выставляется. На скриншоте — результат тестирования на дневном периоде с начала года. В программе также выставляется и период графика.
Советник по типу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом.DayWPR
Индикатор Williams Percent Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.
Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.Советник на основе 2-х линий Moving Average
Для торговли используются показания индикатора Moving Average.