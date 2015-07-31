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Proboy Xonax - эксперт для MetaTrader 4

Bakhytzhan Abzalbekov
Bakhytzhan Abzalbekov

Bakhytzhan Abzalbekov

5 (3)
3 кода 65 комментариев
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Просмотров:
12418
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Анализируется вновь образовавшаяся свеча и, как только происходит пробитие максимума или минимума прошлой свечи, выставляется ордер. При выходе ордера в плюс на величину стоп-лосса, ордер переводится в безубыток.

Количество ордеров не ограничено, т.е. возникла ситуация — ордер выставляется. На скриншоте — результат тестирования на дневном периоде с начала года. В программе также выставляется и период графика.

Результаты тестирования

График тестирования

ExpMartin ExpMartin

Советник по типу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом.

DayWPR DayWPR

Индикатор Williams Percent Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.

Советник на основе отскока от границы канала МА Советник на основе отскока от границы канала МА

Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.

Советник на основе 2-х линий Moving Average Советник на основе 2-х линий Moving Average

Для торговли используются показания индикатора Moving Average.