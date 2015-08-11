Идея советника была моя. Код советника написал Sergey Diubakin.

Эта версия советника использовалась для торговли на ПАММ счете. Из-за человеческого фактора (т.е. меня) чистая прибыль составила 20%. Максимальная прибыль, которой удалось достичь, составила 84% от депозита.

Период реальной торговли: с 23.02.2015 по 23.07.2015.

По моим наблюдениям для торговли с использованием этого советника необходим большой депозит (минимум 15 000 - 20 000).

Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если быстрая линия Moving Average выше медленной линии Moving Average, расстояние между этими двумя линиями больше заданного, то открывается ордер на покупку.

Для выставления ордера на продажу используются противоположные показания индикаторов. Закрытие ордеров происходит по показаниям индикатора Moving Average.

Также в этом советнике есть дополнительные подключаемые модули: расстояние между быстрой и медленной линиями Moving Average, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, расстояние между ордерами (вверх и вниз), способ усреднения Take Profit, Trade time, Turn ("перевертыш"), увеличение первого основного лота в случае закрытия предыдущего с убытком.





Алгоритм работы советника:



Советник проверяет, есть ли открытые им ранее ордера. Если открытых ордеров нет, то советник анализирует график и, если соблюдены все условия, указанные в настройках, открывает первый основной ордер. После открытия первого основного ордера советник устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss (если эти модули включены). Если первый основной ордер закрывается с убытком, то следующий ордер может открываться в увеличенном размере. Если выставлен первый основной ордер, включены модули Step Up и Step Down и цена достигает заданных значений, то выставляются дополнительные ордера по данным модулям. Дополнительные ордера по модулям Step Up и Step Down могут быть выставлены только в том случае, если советник видит, что он ранее открыл первый основной ордер или есть незакрытые дополнительные ордера. В данном советнике 2 режима работы:

а) 1 режим работы заключается в том, если Fast MA выше Slow MA, то советником выставляются ордера на покупку, а при смене тренда (Fast MA ниже Slow MA) все открытые ордера на покупку закрываются и открываются ордера на продажу.

б) 2 режим работы заключается в том, что если советником открыты ордера на покупку и меняется тренд (Fast MA ниже Slow MA), то ордера по-прежнему остаются открытыми. Советник сможет выставить ордера на продажу только тогда, когда Fast MA будет ниже Slow MA и все ордера советника на покупку будут закрыты (достигнут Take Profit, Stop Loss или будут закрыты "руками"). В данном советнике есть модуль Trade time, при активации которого советник сможет выставить первый основной ордер только в тот период времени, который будет указан в данном модуле. Данный модуль не распространяется на дополнительные ордера по модулям Step Up, Step Down и Turn ("перевертыш"). Т.е. если у вас есть открытые ранее советником ордера и активированы модули Step Up, Step Down или Turn ("перевертыш"), то по этим модулям будут выставляться дополнительные ордера вне зависимости от времени.





Настройки советника:



Режим работы: 1 — при смене тренда все открытые ордера закрываются и открываются ордера в противоположную сторону;

2 — при смене тренда открытые ордера не закрываются (советник ждет пока они достигнут Take Profit, Stop Loss или будут закрыты "руками"). Fast MA — настройки подключаемого индикатора скользящей средней (Moving Average): период, сдвиг, метод МА. Используется Moving Average, который включен в терминал MetaTrader 4. Slow MA — настройки подключаемого индикатора скользящей средней (Moving Average): период, сдвиг, метод МА. Используется Moving Average, который включен в терминал MetaTrader 4. Начальный лот 4.1. Начальный лот LotConst_or_not — позволяет пользователю выбрать, начинать торговлю с одного и того же лота или пересчитывать начальный лот в зависимости от изменения депозита:

true — первый лот будет постоянным и равным указанному ниже значению Lots;

false — первый лот будет динамично изменяться вместе с изменением депозита и будет зависеть от параметра RiskPercent и размера депозита. Lots =AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0

— позволяет пользователю выбрать, начинать торговлю с одного и того же лота или пересчитывать начальный лот в зависимости от изменения депозита: — первый лот будет постоянным и равным указанному ниже значению Lots; — первый лот будет динамично изменяться вместе с изменением депозита и будет зависеть от параметра RiskPercent и размера депозита. Lots — устанавливает начальный лот для торговли;

— устанавливает начальный лот для торговли; RiskPercent — устанавливает начальный лот в зависимости от депозита. 4.2. Увеличение лота FirstLotMultiplicator — параметр, который отвечает за кратность увеличения каждого последующего первого основного ордера в том случае, если предыдущий первый основной ордер закрылся с убытком (закрыт по Stop Loss, "руками" или просто с убытком);

— параметр, который отвечает за кратность увеличения каждого последующего первого основного ордера в том случае, если предыдущий первый основной ордер закрылся с убытком (закрыт по Stop Loss, "руками" или просто с убытком); First_LotSize — если первый основной ордер достиг значения, которое указано в этой строке, то советник выставляет Take Profit на том уровне, который указан в следующей строке (First_LotSize_TakeProfit), а не в п.5 настроек советника;

— если первый основной ордер достиг значения, которое указано в этой строке, то советник выставляет Take Profit на том уровне, который указан в следующей строке (First_LotSize_TakeProfit), а не в п.5 настроек советника; First_LotSize_TakeProfit — "новый" уровень Take Profit первого основного ордера в том случае, если он достиг размера, который указан в строке First_LotSize;

— "новый" уровень Take Profit первого основного ордера в том случае, если он достиг размера, который указан в строке First_LotSize; First_MaxLotSize — максимальное значение первого основного ордера до которого советник будет его увеличивать. Если размер выставляемого первого основного ордера превышает значение, которое указано в этой строке, то советник выставляет первый основной ордер в соответствии с п.3.1. настроек советника. Настройка расстояния между Fast MA и Slow MA Distance — необходимое расстояние между Fast MA и Slow MA для открытия ордера, исчисляется в пунктах графика, к которому прикреплен советник.

true — модуль Distance активирован (включен),

false — модуль Distance деактивирован (выключен). Прибыль в пунктах — TP TakeProfit — желаемое значение прибыли в пунктах при закрытии ордера или же группы ордеров.

true — модуль TakeProfit активирован (включен),

false — модуль TakeProfit деактивирован (выключен). Способ усреднения — Varyant — вариант способа усреднения уровня TakeProfit (выбирается между 1 или 2). Varyant 1. Усреднение уровня происходит по следующей формуле: (цена открытия 1 + цена открытия 2 + цена открытия 3 + цена открытия N) / N + уровень Take Profit, который указан в настройках советника.

Усреднение уровня происходит по следующей формуле: (цена открытия 1 + цена открытия 2 + цена открытия 3 + цена открытия N) / N + уровень Take Profit, который указан в настройках советника. Varyant 2. Усреднение уровня происходит по следующей схеме: советник определяет "уровень без убытка" всех позиций (с учетом всех swap и комиссий по ордерам, которые открыты советником на момент усреднения уровня Take Profit) и к этой цене прибавляет уровень Take Profit, который указан в настройках советника. Стоп в пунктах — SL StopLoss — значение убытка в пунктах, которое можно получить, если цена движется в противоположную (открытому ордеру) сторону.

true — модуль StopLoss активирован (включен),

false — модуль StopLoss деактивирован (выключен). Расстояние между ордерами (Step Up) — это расстояние (промежуток) между открываемыми ордерами в сетке ордеров, которая устанавливается по ходу "тренда". true — модуль Step Up активирован (включен),

false — модуль Step Up деактивирован (выключен). 9.1. Trailing stop — передвигаемый уровень Stop Loss. true — модуль Trailing stop активирован (включен),

false — модуль Trailing stop деактивирован (выключен). Расстояние между ордерами (Step Down) — это расстояние (промежуток) между открываемыми ордерами в сетке ордеров, которая устанавливается против "тренда". true — модуль Step Down активирован (включен),

false — модуль Step Down деактивирован (выключен). Идентификатор ордеров советника — Magic (Magic Number) — параметр помогает не путаться советникам при торговле в одном терминале. Логотип и вывод данных — ShowTableOnTesting — параметр позволяет включить и отключить таблицу (заработок сегодня, вчера и т.д.): true - включено, false - выключено. Time frame — программный код, который позволяет установить, какой временной период графика будет использоваться советником для торговли. Current — временной период графика, который указан в терминале.

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 — фиксированные временные периоды. Trade time — модуль открытия первого основного ордера в определенное время. true — модуль Trade time активирован (включен),

false — модуль Trade time деактивирован (выключен). Turn ("перевертыш") — выставляет лимитные ордера по уровню Stop Loss основного ордера в противоположную сторону. true — модуль Turn активирован (включен),

false — модуль Turn деактивирован (выключен). Turn — расстояние, после которого выставляется противоположный отложенный ордер.

— расстояние, после которого выставляется противоположный отложенный ордер. LotMultiplicator — параметр, который отвечает за кратность увеличения ордеров, выставляемых модулем Turn ("перевертыш") в том случае, если предыдущий ордер закрылся с убытком (закрыт по Stop Loss, "руками" или просто с убытком);

— параметр, который отвечает за кратность увеличения ордеров, выставляемых модулем Turn ("перевертыш") в том случае, если предыдущий ордер закрылся с убытком (закрыт по Stop Loss, "руками" или просто с убытком); Turn_TakeProfit — уровень Take Profit для ордеров, выставляемых модулем Turn ("перевертыш");

— уровень Take Profit для ордеров, выставляемых модулем Turn ("перевертыш"); Turn_LotSize — если выставляемый модулем Turn ("перевертыш") ордер превышает значение, которое указано в этой строке, то для этого ордера используется новый уровень Take Profit, который указан в следующей строке модулем Turn ("перевертыш"), а не в строке Turn_TakeProfit;

— если выставляемый модулем Turn ("перевертыш") ордер превышает значение, которое указано в этой строке, то для этого ордера используется новый уровень Take Profit, который указан в следующей строке модулем Turn ("перевертыш"), а не в строке Turn_TakeProfit; Turn_LotSize_TakeProfit — новый уровень Take Profit для ордеров модуля Turn ("перевертыш"), в том случае, если выставляемые ордера превышают размер, указанный в строке Turn_LotSize;

— новый уровень Take Profit для ордеров модуля Turn ("перевертыш"), в том случае, если выставляемые ордера превышают размер, указанный в строке Turn_LotSize; Turn_MaxLotSize — максимальный размер выставляемого модулем Turn ("перевертыш") ордера. Если выставляемый ордер превышает указанный размер, то советник его не выставляет.





Результаты торговли:

Эта версия советника использовалась для торговли на ПАММ счете. Период реальной торговли: с 23.02.2015 по 23.07.2015.

Максимальная прибыль, которую удалось достичь, составила 84% от депозита. Однако из-за меня самого чистая прибыль составила 20%. Причина в том, что я вмешивался в торговлю советника.

Тестовые прогоны советника, которые я проводил, показывали доходность в размере 5%, 10%, 15% чистой прибыли в месяц при просадке не более 20% от депозита.

P.S. Сеты, которые приложены, работали только на том счете, на котором торговал. Для каждого ДЦ/брокера и счета (демо или реальный) необходимы свои собственные настройки советника.

Не увлекайтесь оптимизацией, т.к. она не всегда помогает и не может учесть скорость выставления ордеров при очень резких движениях.