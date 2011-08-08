Ставь лайки и следи за новостями
CoeffofLine - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Ramdass - Conversion only
Индикатор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем (2-3 бара). При использовании необходимо учитывать зависимость индикатора от финансового инструмента, таймфрейма и периода. Если индикатор CoeffOfLine развернулся вверх - покупаем.
Для выхода из позиции нужно дождаться разворота индикатора на рабочем таймфрейме и сигнала вниз от фильтрующего индикатора на меньшем таймфрейме. Если CoeffOfLine на рабочем таймфрейме показывает горизонтальную площадку, а на меньшем таймфрейме направлен вниз (поменял направление) - продаем.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.08.2006.
