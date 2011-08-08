CodeBaseРазделы
Индикаторы

CoeffofLine - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
5289
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ramdass - Conversion only

Индикатор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем (2-3 бара). При использовании необходимо учитывать зависимость индикатора от финансового инструмента, таймфрейма и периода. Если индикатор CoeffOfLine развернулся вверх - покупаем.

Для выхода из позиции нужно дождаться разворота индикатора на рабочем таймфрейме и сигнала вниз от фильтрующего индикатора на меньшем таймфрейме. Если CoeffOfLine на рабочем таймфрейме показывает горизонтальную площадку, а на меньшем таймфрейме направлен вниз (поменял направление) - продаем.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.08.2006.

