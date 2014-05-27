CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

SignalsDemo - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2980
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\SignalsDemo\
signalsdemodialog.mqh (24.4 KB) просмотр
signalsdemo.mq5 (2.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник SignalsDemo демонстрирует работу функций управления торговыми сигналами.

Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.

Для работы советника необходимо авторизоваться в терминале (ввести свой логин и пароль в MQL5.community через Главное меню->Сервис->Настройки вкладка "Сообщество") а также разрешить изменение настроек сигналов при запуске советника:

Рис. 1. Настройки сигналов при запуске советника

Рис. 1. Настройки сигналов при запуске советника

Пример советника для работы с торговыми сигналами

Рис. 2. Управление торговыми сигналами в MetaTrader 5. Советник SignalsDemo


Exp_BnB Exp_BnB

Эксперт Exp_BnB построен на основе сигналов трендового индикатора BnB.

KaufWMAcross KaufWMAcross

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений классической скользящей средней с индикатором AMA Кауфмана.

QuotesDemo QuotesDemo

Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance.

BvsB_HTF BvsB_HTF

Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.