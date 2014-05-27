Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SignalsDemo - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2980
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник SignalsDemo демонстрирует работу функций управления торговыми сигналами.
Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.
Для работы советника необходимо авторизоваться в терминале (ввести свой логин и пароль в MQL5.community через Главное меню->Сервис->Настройки вкладка "Сообщество") а также разрешить изменение настроек сигналов при запуске советника:
Рис. 1. Настройки сигналов при запуске советника
Рис. 2. Управление торговыми сигналами в MetaTrader 5. Советник SignalsDemo
Эксперт Exp_BnB построен на основе сигналов трендового индикатора BnB.KaufWMAcross
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений классической скользящей средней с индикатором AMA Кауфмана.
Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance.BvsB_HTF
Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.