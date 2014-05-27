Смотри, как бесплатно скачать роботов
QuotesDemo - эксперт для MetaTrader 5
Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest. Данные обновляются через 10 секунд.
Для работы с сервером необходимо добавить URL "https://www.google.com/finance" в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):
Рис. 1. Добавляем Google Finance в список разрешенных URL
Рис. 2. Котировки мировых индексов с сайта Google Finance
