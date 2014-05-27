CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

QuotesDemo - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4995
Рейтинг:
(55)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) просмотр
tableparser.mqh (12.49 KB) просмотр
quotesdemo.mq5 (4.05 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest. Данные обновляются через 10 секунд.

Для работы с сервером необходимо добавить URL "https://www.google.com/finance" в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):

Рис. 1. Добавляем Google Finance в список разрешенных URL

Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance.

Рис. 2. Котировки мировых индексов с сайта Google Finance

SignalsDemo SignalsDemo

Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.

Exp_BnB Exp_BnB

Эксперт Exp_BnB построен на основе сигналов трендового индикатора BnB.

BvsB_HTF BvsB_HTF

Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BvsB Exp_BvsB

Эксперт Exp_BvsB построен на основе сигналов трендового индикатора BvsB.