CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Angulation - индикатор для MetaTrader 4

Bohdan Kasyanenko
Просмотров:
12419
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор строит на графике линии ангуляции, которые помогут в принятии решения о входе в рынок или остаться вне его.

Индикатор строит лучи ангуляции от пересечения индикатора Аллигатор до текущего бара. Есть возможность задания базы сравнения (по синей линии Аллигатора или среднее синей и красной линии. Угол ангуляции отражается в верхнем левом углу.

Ангуляция в этом индикаторе отображается для любого бара, который сформирован после пересечения пасти Аллигатора (не только для разворотного).

Настройки:

  • Show angulation lines - рисовать линии ангуляции;
  • Show info - показывать дополнительную информацию (градус ангуляции, точки расчета, количество баров);
  • Minimal angle to filter - угол (в градусах), при превышении которого отражаются линии ангуляции. По умолчанию 22°;
  • Bars to find angulation - количество баров для нахождения ангуляции после пресечения линий Аллигатора. По умолчанию 20 баров;
  • Base of comparison - метод нахождения базовой линии: "Only Jaws" - по синей линии Аллигатора, "Average (Jaws+Teeth)" - среднее арифметическое между красной и синей линиями индикатора Аллигатор. По умолчанию "Average (Jaws+Teeth)";
  • Vertical-Horizontal ratio - соотношение разрешения вашего монитора по вертикали и горизонтали (в процентах). Например, для монитора с разрешением 1600х900 пикселей - составит 56%. По умолчанию 60%;
  • Colors - настройки цвета линий индикатора.

Angulation indicator MQL4

SymbolInfo SymbolInfo

Выводит текущую информацию по символу на график символа.

QuotesDemo QuotesDemo

Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest.

VR Atr Lite VR Atr Lite

Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход цены

Skype Control Library Skype Control Library

Библиотека для работы со Skype.