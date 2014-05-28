Индикатор строит на графике линии ангуляции, которые помогут в принятии решения о входе в рынок или остаться вне его.

Индикатор строит лучи ангуляции от пересечения индикатора Аллигатор до текущего бара. Есть возможность задания базы сравнения (по синей линии Аллигатора или среднее синей и красной линии. Угол ангуляции отражается в верхнем левом углу.

Ангуляция в этом индикаторе отображается для любого бара, который сформирован после пересечения пасти Аллигатора (не только для разворотного).

Настройки: