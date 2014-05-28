Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Angulation - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12419
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит на графике линии ангуляции, которые помогут в принятии решения о входе в рынок или остаться вне его.
Индикатор строит лучи ангуляции от пересечения индикатора Аллигатор до текущего бара. Есть возможность задания базы сравнения (по синей линии Аллигатора или среднее синей и красной линии. Угол ангуляции отражается в верхнем левом углу.
Ангуляция в этом индикаторе отображается для любого бара, который сформирован после пересечения пасти Аллигатора (не только для разворотного).
Настройки:
- Show angulation lines - рисовать линии ангуляции;
- Show info - показывать дополнительную информацию (градус ангуляции, точки расчета, количество баров);
- Minimal angle to filter - угол (в градусах), при превышении которого отражаются линии ангуляции. По умолчанию 22°;
- Bars to find angulation - количество баров для нахождения ангуляции после пресечения линий Аллигатора. По умолчанию 20 баров;
- Base of comparison - метод нахождения базовой линии: "Only Jaws" - по синей линии Аллигатора, "Average (Jaws+Teeth)" - среднее арифметическое между красной и синей линиями индикатора Аллигатор. По умолчанию "Average (Jaws+Teeth)";
- Vertical-Horizontal ratio - соотношение разрешения вашего монитора по вертикали и горизонтали (в процентах). Например, для монитора с разрешением 1600х900 пикселей - составит 56%. По умолчанию 60%;
- Colors - настройки цвета линий индикатора.
SymbolInfo
Выводит текущую информацию по символу на график символа.QuotesDemo
Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest.
VR Atr Lite
Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход ценыSkype Control Library
Библиотека для работы со Skype.