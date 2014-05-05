CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_TSI_DeMarker - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2824
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_TSI_DeMarker построен на основе сигналов трендового индикатора TSI_DeMarker.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_DeMarker.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

TSI_DeMarker_HTF TSI_DeMarker_HTF

Индикатор TSI_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TSI_DeMarker TSI_DeMarker

Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора DeMarker, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

RVIWithFlat RVIWithFlat

Relative Vigor Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.