Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_TSI_DeMarker - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2824
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_TSI_DeMarker построен на основе сигналов трендового индикатора TSI_DeMarker.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_DeMarker.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор TSI_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TSI_DeMarker
Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора DeMarker, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.
Relative Vigor Index с возможностью определения флэтовых состояний рынкаForexOFFTrend
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.