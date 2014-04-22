CodeBaseРазделы
Account Info & Market Info - скрипт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Два простых скрипта, выводящих на экран всю информацию о счёте и полную спецификацию инструмента.

