Советники

LF5_EURJPY - эксперт для MetaTrader 4

Pavel Bezrukov
16325
(37)
Описание:

Этот советник представляет собой новую версию советника которого я ранее выкладывал LX_EURJPY.

Принцип торговли остался тем же, поэтому заострю внимание только на установочных данных:

Lots_1=0.01 это размер первого лота соответственно
Lots_2=0.02 размер второго лота и так далее,
Lots_MAX=1 максимальный размер лота,
END=-500 размер совокупной прибыли при которой цикл фиксирует минус и начинает процесс торговли с начало (так скажем Stop Loss),
r=2 количество цифр после запятой для лотов если r=1 то Lots_1=0.1, Lots_2=0.2 ... Lots_MAX=10, END=-5000.

Самому закрывать ордера не стоит, рушиться связь и советник будет работать некорректно, таймфрейм значение не имеет, советник торгует исключительно на паре EURJPY на других валютных парах эффект будет печальным.

Картинка:

