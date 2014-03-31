Ставь лайки и следи за новостями
LF5_EURJPY - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
Этот советник представляет собой новую версию советника которого я ранее выкладывал LX_EURJPY.
Принцип торговли остался тем же, поэтому заострю внимание только на установочных данных:
Lots_1=0.01 это размер первого лота соответственно
Lots_2=0.02 размер второго лота и так далее,
Lots_MAX=1 максимальный размер лота,
END=-500 размер совокупной прибыли при которой цикл фиксирует минус и начинает процесс торговли с начало (так скажем Stop Loss),
r=2 количество цифр после запятой для лотов если r=1 то Lots_1=0.1, Lots_2=0.2 ... Lots_MAX=10, END=-5000.
Самому закрывать ордера не стоит, рушиться связь и советник будет работать некорректно, таймфрейм значение не имеет, советник торгует исключительно на паре EURJPY на других валютных парах эффект будет печальным.
Картинка:
