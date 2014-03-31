VR Orders HistoryLite — это скрипт для загрузки истории торгов в формате CSV. Скрипт загружает все ордера, включая позиции, связанные с пополнением и выводом средств с торгового счета.

VR Orders History позволяет загружать историю сделок по любым финансовым инструментам (валютным парам, CFD, фьючерсам, биткоину, эфириуму и другим).

Дополнительный анализ истории торгов поможет вам: Избегайте серьезных ошибок в будущем;

Определите наиболее прибыльные торговые инструменты;

Создайте тепловую карту периодов успешной торговли;

Анализ истории торгов с помощью внешних анализаторов;

Рассчитайте прибыль, убытки и объемы для выбранных инструментов, консультантов и торговых стратегий.

Результатом работы скрипта является файл с именем [номер счета - имя трейдера - [дата].csv]. CSV-файл находится по адресу: "Файл" → "Открыть папку данных" → MQL4\Files\App Data Trading-Go\VR Orders History Lite.





Настройки скрипта истории заказов VR

Разделитель — этот параметр отвечает за вставку точек или запятых в значения при экспорте, что помогает корректно отображать данные в MS Excel: Запятая – Запятая (пример: 0,00000); Точка - Точка (пример: 0,00000).

— этот параметр отвечает за вставку точек или запятых в значения при экспорте, что помогает корректно отображать данные в MS Excel: Типы заказов — скачайте отчет с типами заказов: Все виды заказов - все виды заказов; Покупка - только ордера на покупку; Продажа - только ордера на продажу; Лимитная покупка - лимитные ордера на покупку; Лимит продаж - лимитные ордера на продажу; Стоп-заказ на покупку — стоп-ордер на покупку; Стоп-ордер на продажу - стоп-ордера на продажу; Внесение депозита - операции, связанные с внесением/снятием средств; Только рыночные ордера — только рыночные ордера (покупка и продажа); Только стоп-ордера — только отложенные ордера (Buy Stop и Sel Stop); Только лимитные ордера — только лимитные ордера (лимитная покупка и лимитная продажа).

— скачайте отчет с типами заказов: Символы - торговый инструмент;

- торговый инструмент; «Магический номер» — это уникальный серийный номер, который консультанты используют для маркировки своих заказов;

— это уникальный серийный номер, который консультанты используют для маркировки своих заказов; Время начала — время, необходимое для начала сбора информации о заказах;

— время, необходимое для начала сбора информации о заказах; Время окончания — время завершения сбора информации о заказах.

Пример отчета: