Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VR Orders History Lite - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9734
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
VR Orders HistoryLite — это скрипт для загрузки истории торгов в формате CSV. Скрипт загружает все ордера, включая позиции, связанные с пополнением и выводом средств с торгового счета.
VR Orders History позволяет загружать историю сделок по любым финансовым инструментам (валютным парам, CFD, фьючерсам, биткоину, эфириуму и другим).
Дополнительный анализ истории торгов поможет вам:
- Избегайте серьезных ошибок в будущем;
- Определите наиболее прибыльные торговые инструменты;
- Создайте тепловую карту периодов успешной торговли;
- Анализ истории торгов с помощью внешних анализаторов;
- Рассчитайте прибыль, убытки и объемы для выбранных инструментов, консультантов и торговых стратегий.
Результатом работы скрипта является файл с именем [номер счета - имя трейдера - [дата].csv]. CSV-файл находится по адресу: "Файл" → "Открыть папку данных" → MQL4\Files\App Data Trading-Go\VR Orders History Lite.
Настройки скрипта истории заказов VR
- Разделитель — этот параметр отвечает за вставку точек или запятых в значения при экспорте, что помогает корректно отображать данные в MS Excel:
- Запятая – Запятая (пример: 0,00000);
- Точка - Точка (пример: 0,00000).
- Типы заказов — скачайте отчет с типами заказов:
- Все виды заказов - все виды заказов;
- Покупка - только ордера на покупку;
- Продажа - только ордера на продажу;
- Лимитная покупка - лимитные ордера на покупку;
- Лимит продаж - лимитные ордера на продажу;
- Стоп-заказ на покупку — стоп-ордер на покупку;
- Стоп-ордер на продажу - стоп-ордера на продажу;
- Внесение депозита - операции, связанные с внесением/снятием средств;
- Только рыночные ордера — только рыночные ордера (покупка и продажа);
- Только стоп-ордера — только отложенные ордера (Buy Stop и Sel Stop);
- Только лимитные ордера — только лимитные ордера (лимитная покупка и лимитная продажа).
- Символы - торговый инструмент;
- «Магический номер» — это уникальный серийный номер, который консультанты используют для маркировки своих заказов;
- Время начала — время, необходимое для начала сбора информации о заказах;
- Время окончания — время завершения сбора информации о заказах.
Пример отчета:
Индикатор показывает разницу "хвостов" свечей, сообщая о возможном смене тренда.MP
Показывает профиты символов в одном окне
Простой безиндикаторный советник для EURJPY.VR---STEALS-3
Советник выставляет невидимые для брокеров уровни StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling Stop.