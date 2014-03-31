CodeBaseРазделы
VR Orders History Lite - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
9734
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
VR Orders HistoryLite — это скрипт для загрузки истории торгов в формате CSV. Скрипт загружает все ордера, включая позиции, связанные с пополнением и выводом средств с торгового счета.

VR Orders History позволяет загружать историю сделок по любым финансовым инструментам (валютным парам, CFD, фьючерсам, биткоину, эфириуму и другим).

Дополнительный анализ истории торгов поможет вам:

  • Избегайте серьезных ошибок в будущем;
  • Определите наиболее прибыльные торговые инструменты;
  • Создайте тепловую карту периодов успешной торговли;
  • Анализ истории торгов с помощью внешних анализаторов;
  • Рассчитайте прибыль, убытки и объемы для выбранных инструментов, консультантов и торговых стратегий.

Результатом работы скрипта является файл с именем [номер счета - имя трейдера - [дата].csv]. CSV-файл находится по адресу: "Файл" → "Открыть папку данных" → MQL4\Files\App Data Trading-Go\VR Orders History Lite.


Настройки скрипта истории заказов VR

  • Разделитель — этот параметр отвечает за вставку точек или запятых в значения при экспорте, что помогает корректно отображать данные в MS Excel:
    • Запятая – Запятая (пример: 0,00000);
    • Точка - Точка (пример: 0,00000).
  • Типы заказов — скачайте отчет с типами заказов:
    • Все виды заказов - все виды заказов;
    • Покупка - только ордера на покупку;
    • Продажа - только ордера на продажу;
    • Лимитная покупка - лимитные ордера на покупку;
    • Лимит продаж - лимитные ордера на продажу;
    • Стоп-заказ на покупку — стоп-ордер на покупку;
    • Стоп-ордер на продажу - стоп-ордера на продажу;
    • Внесение депозита - операции, связанные с внесением/снятием средств;
    • Только рыночные ордера — только рыночные ордера (покупка и продажа);
    • Только стоп-ордера — только отложенные ордера (Buy Stop и Sel Stop);
    • Только лимитные ордера — только лимитные ордера (лимитная покупка и лимитная продажа).
  • Символы - торговый инструмент;
  • «Магический номер» — это уникальный серийный номер, который консультанты используют для маркировки своих заказов;
  • Время начала — время, необходимое для начала сбора информации о заказах;
  • Время окончания — время завершения сбора информации о заказах.

Пример отчета:

