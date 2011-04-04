Пример индикатора, рисующего отрезки между ценами High и Low. Цвет, толщина и стиль всех секций меняются случайным образом каждые N тиков.



Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_SECTION свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

