DRAW_SECTION - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего отрезки между ценами High и Low. Цвет, толщина и стиль всех секций меняются случайным образом каждые N тиков.

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_SECTION свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_SECTION


DRAW_LINE DRAW_LINE

Стиль DRAW_LINE рисует заданным цветом линию по значениям индикаторного буфера.

DRAW_NONE DRAW_NONE

Стиль DRAW_NONE предназначен для тех случаев, когда значения буфера необходимо рассчитывать и показывать в "Окне данных", но само отображение на графике не требуется.

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

Стиль DRAW_HISTOGRAM рисует заданным цветом гистограмму столбиками от нуля до указанного значения. Значения берутся из индикаторного буфера.

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

Стиль DRAW_HISTOGRAM2 рисует заданным цветом гистограмму – вертикальные отрезки по значениям двух индикаторных буферов.