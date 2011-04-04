Ставь лайки и следи за новостями
DRAW_SECTION - индикатор для MetaTrader 5
- 2589
Пример индикатора, рисующего отрезки между ценами High и Low. Цвет, толщина и стиль всех секций меняются случайным образом каждые N тиков.
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_SECTION свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).
См. также статью Стили рисования в MQL5.
Стиль DRAW_LINE рисует заданным цветом линию по значениям индикаторного буфера.DRAW_NONE
Стиль DRAW_NONE предназначен для тех случаев, когда значения буфера необходимо рассчитывать и показывать в "Окне данных", но само отображение на графике не требуется.
Стиль DRAW_HISTOGRAM рисует заданным цветом гистограмму столбиками от нуля до указанного значения. Значения берутся из индикаторного буфера.DRAW_HISTOGRAM2
Стиль DRAW_HISTOGRAM2 рисует заданным цветом гистограмму – вертикальные отрезки по значениям двух индикаторных буферов.