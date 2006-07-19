CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Divergence Trader - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
9847
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

    Советник Divergence Trader.

    Результаты тестирования:







DFC Next DFC Next

Индикатор DFC Next. Рисует классический канал.

DeMarker Pivots DeMarker Pivots

Индикатор DeMarker Pivots.

TicksInMySQL TicksInMySQL

Советник TicksInMySQL.

CyberiaTrader CyberiaTrader

Советник, работающий на периоде M1 на валютах со спредом в 2 пункта.