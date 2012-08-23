Две красные линии - это максимум и минимум цены за определенный период времени - например 2 недели (задается в параметрах Start).

Оранжевая линия - средняя между двумя красными. Имеет значение 0%. Также имеет значение = количеству пп между максимумом и минимумом.

Две синие линии, отстоящие на LevelPercent % от оранжевой средней линии. В примере - на 70% в обе стороны от средней линии. Имеют также рассчитываемое значение Kпп - расстояние в пп от линии максимума (минимума) до этой линии.

4. При приближении цены к любой из этих двух синих линий выдается звуковой сигнал.

При запуске индикатор выставляет линии автоматом



Далее Вы можете двигать линии 100 и - 100 куда Вам нужно и индикатор будет все пересчитывать.

Так же линия старт (начало отсчета периода) может быть перемещена в любое место и при этом индикатор произведет пересчет.

По сигналам сделал алерт (всплывающее окно в котором отображается валюта и название линии к которой приблизилась цена)

Сигнал будет дискретен таймфрейму, т.е. если индикатор стоит на м1 то сигналить он будет 1 раз в минуту.

Параметр approximation - задает приближение цены к линии. Т.е. как только цена Bid приблизится к синей линии ближе, чем указано в параметре approximation (в пунктах) то будет выведено окно Alert.

Ставить индикатор можно на любое кол-во окон, он не будет мешать друг другу.