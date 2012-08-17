Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" средних на всех трех графиках сразу. Используется индикатор стохастик на М5 и на М15 (пересечение с сигнальной линией в крайних зонах и дивергенция)

Также используется сигнал пробоя ценового диапазона и японская свеча "молот" (на М5). Особо рассматривается случай, когда скользящие средние сходятся практически в точку, а потом образуют правильный веер. Всего в советнике 8 различных сигналов к открытию позиции. Если совпадают несколько сигналов сразу, тогда открывается двойной лот.

При открытии позиции ставится стоп-лосс 50 пунктов и тейк профит 700 пунктов. Если цена уходит на 50 пунктов в плюс, то стоп лосс переводится в безубыток. Если позиция переведена в безубыток и есть сигнал к открытию, советник открывает еще одну сделку. Если есть сигнал к открытию позиции, то противоположная позиция закрывается. Пробовал ставить тейк профит меньше (100 пунктов) - советник выходит в плюс, но прибыль гораздо меньше. В советнике предусмотрен тралинг стоп (оптимально дистанция от цены 300 п, шаг изменения 50 п), прибыль несколько больше чем при закрытии по тейк профиту, но и просадка тоже больше.

период тестирования 01.01.2000 - 10.07.2012 (12 лет) сделок 321, прибыль 2157, просадка 145, прибыльность 4.1 (закрытие по тейк профиту)

график тестирования (тейк профит 700 п, тралинг стопа нет)

отчет (тейк профит 700 п, тралинг стопа нет)

график тестирования (тейк профита нет, закрытие по тралинг стопу)

отчет (тейк профита нет, закрытие по тралинг стопу)