Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF FractalsChannel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9573
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой индикатор фрактального канала, с возможностью показа канала старшего таймфрейма. Работает в тестере.
Возможна совместная работа нескольких индикаторов на одном чарте с показом каналов разных таймфреймов.
Внешние переменные :
|Indicator_TimeFrame
|Таймфрейм считываемых данных о фракталах (для текущего == 0)
|Real_Delay
|Флаг смещения для показа реальной задержки появления фракталов (три бара)
Данная публикация является скорее образцом корректного оформления софта для МТ4 : Разбиение частей на логически законченные блоки, человекопонятные переменные и названия функций.
сигнал при приближении к экстремумам заданного периода
Индикатор определяет экстремумы заданного периода и при приближении к ним выдает звуковой сигнал.MFI_price
Индикатор Money Flow Index, MFI с возможностью установки используемых цен
iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs
Расширенные возможности функций iAC, iAO and iBearsBullsb-PSI@Base
Библиотека базовых функций, наиболее часто применяемых в разработке советников.