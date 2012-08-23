Простой индикатор фрактального канала, с возможностью показа канала старшего таймфрейма. Работает в тестере.

Возможна совместная работа нескольких индикаторов на одном чарте с показом каналов разных таймфреймов.

Внешние переменные :

Indicator_TimeFrame Таймфрейм считываемых данных о фракталах (для текущего == 0) Real_Delay Флаг смещения для показа реальной задержки появления фракталов (три бара)

Данная публикация является скорее образцом корректного оформления софта для МТ4 : Разбиение частей на логически законченные блоки, человекопонятные переменные и названия функций.