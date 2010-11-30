Смотри, как бесплатно скачать роботов
Уровень безубытка (ProfitLine) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 35109
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Параметры:
Profit - Количество прибыли, которую необходимо получить при пересечении линии безубытка.
MagicNumber - Идентификатор открытых сделок, принимаемых для анализа.
NameBuy - Имя линии безубытка покупок.
NameSell - Имя линии безубытка продаж.
ColorBuy - Цвет линии покупок.
ColorSell - Цвет линии продаж.
Во второй версии реализовал учёт встречных позиций.
