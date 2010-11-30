CodeBaseРазделы
Индикаторы

Уровень безубытка (ProfitLine) - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
35109
(51)
Параметры:

Profit - Количество прибыли, которую необходимо получить при пересечении линии безубытка.

MagicNumber - Идентификатор открытых сделок, принимаемых для анализа.

NameBuy - Имя линии безубытка покупок.

NameSell - Имя линии безубытка продаж.

ColorBuy - Цвет линии покупок.

ColorSell - Цвет линии продаж.

Во второй версии реализовал учёт встречных позиций.

Kolier_SuperTrend_Indi Kolier_SuperTrend_Indi

Индикатор для определения тренда рынка. Может быть использован в стратегиях следования за трендом.

Скрипты для переноски стопа Скрипты для переноски стопа

3 скрипта для переноски стопа

VR---RIF VR---RIF

Советник основан на пересечении мувингов и добавлен RSI... Очень грамотно входит в рынок.

Ma_of_Day Ma_of_Day

"Динамическая" скользящая средняя.