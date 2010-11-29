CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Скрипты для переноски стопа - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
4124
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


3 скрипта
Modify-Bu - переносит стоп в безубыток. 
Modify-Fractals - переносит стоп по фракталам. 
Modify-ParSar - переносит стоп по индикатору Parabolic .


пишу советники на заказ мой сайт

ow1000p ow1000p

Мой первый грааль))

AutoTrendAutoFib AutoTrendAutoFib

Draws Trendlines, Fibonacci Fans and Retracements

Kolier_SuperTrend_Indi Kolier_SuperTrend_Indi

Индикатор для определения тренда рынка. Может быть использован в стратегиях следования за трендом.

Уровень безубытка (ProfitLine) Уровень безубытка (ProfitLine)

Отображения линий безубыточности открытых позиций на графике цены.